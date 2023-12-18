Общество

В Минтрансе придумали новый штраф для водителей в 2024 году

Общество 18.12.2023 12:41
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18.12.2023 12:41


С сентября 2024 года в России могут ввести новый штраф для водителей за превышение средней скорости движения между несколькими камерами. По информации «Парламентской газеты», Министерство транспорта доработало и готовит к межведомственному согласованию соответствующий проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД). 

По информации редакции «ПГ», необходимость прописать в ПДД норму, обязывающую водителей не превышать среднюю скорость движения, в Минтрансе объясняют просто. Новый штраф, сообщают в ведомстве,  направлен на борьбу с нарушениями скоростного режима. Действующий на сегодня точечный контроль мгновенной скорости, считают в ведомстве, не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог.

Нередко водители специально притормаживают в зоне действия камеры фотовидеофиксации, а потом разгоняются, выходят за пределы допустимых скоростных лимитов. Поэтому Минтранс предлагает ввести термин «средняя скорость» и запретить ее превышать, – уточняют в «ПГ». 

Сообщается, что проект Минтранса уже поддержали в Московской области, Дагестане, в Хабаровском крае, Краснодаре и др. Кроме того, с инициативой министерства согласились в Минэкономики и Минэкономразвития. 

Однако не все готовы согласиться с нововведением. Так, по мнению члена общественного совета ГУ МВД Петра Шкуматова, до сих пор не решена основная проблема определения средней скорости. 

Как доказывать водителю невиновность, если часы сбились? Никакой методики доказывания невиновности, никакой методики проверки достоверности времени на двух камерах нет. Ведь сколько было жалоб в соцсетях, когда за среднюю скорость штрафовали. Человек ехал с нормальной скоростью, не превышал, и тут ему приходит штраф за нарушение средней скорости. Скорее всего, сбились часы на камере, но доказать это невозможно, – говорит он. 

Для справки. В 2021 году ГИБДД прекратила штрафовать за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, потраченному на путь между камерами. На сторону водителей тогда встали в Верховном суде. В частности, было доказано, что нельзя определить участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места совершения нарушения. Кроме того, настаивали юристы, в ПДД нет термина «средняя скорость». А это значит, что нет и запрета ее нарушать.

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