В Минтрансе придумали новый штраф для водителей в 2024 году





С сентября 2024 года в России могут ввести новый штраф для водителей за превышение средней скорости движения между несколькими камерами. По информации «Парламентской газеты», Министерство транспорта доработало и готовит к межведомственному согласованию соответствующий проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД).

По информации редакции «ПГ», необходимость прописать в ПДД норму, обязывающую водителей не превышать среднюю скорость движения, в Минтрансе объясняют просто. Новый штраф, сообщают в ведомстве, направлен на борьбу с нарушениями скоростного режима. Действующий на сегодня точечный контроль мгновенной скорости, считают в ведомстве, не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог.

– Нередко водители специально притормаживают в зоне действия камеры фотовидеофиксации, а потом разгоняются, выходят за пределы допустимых скоростных лимитов. Поэтому Минтранс предлагает ввести термин «средняя скорость» и запретить ее превышать, – уточняют в «ПГ».

Сообщается, что проект Минтранса уже поддержали в Московской области, Дагестане, в Хабаровском крае, Краснодаре и др. Кроме того, с инициативой министерства согласились в Минэкономики и Минэкономразвития.

Однако не все готовы согласиться с нововведением. Так, по мнению члена общественного совета ГУ МВД Петра Шкуматова, до сих пор не решена основная проблема определения средней скорости.

– Как доказывать водителю невиновность, если часы сбились? Никакой методики доказывания невиновности, никакой методики проверки достоверности времени на двух камерах нет. Ведь сколько было жалоб в соцсетях, когда за среднюю скорость штрафовали. Человек ехал с нормальной скоростью, не превышал, и тут ему приходит штраф за нарушение средней скорости. Скорее всего, сбились часы на камере, но доказать это невозможно, – говорит он.

Для справки. В 2021 году ГИБДД прекратила штрафовать за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, потраченному на путь между камерами. На сторону водителей тогда встали в Верховном суде. В частности, было доказано, что нельзя определить участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места совершения нарушения. Кроме того, настаивали юристы, в ПДД нет термина «средняя скорость». А это значит, что нет и запрета ее нарушать.