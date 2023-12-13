Циклон «Ваня» взбодрит Волгоград снегом и дождем

Два дня в Волгоградской области будет идти снег, а ближе к выходным прогнозируется уже снег с дождем и потепление до нуля. Как сообщает Гидрометцентр РФ, сильные осадки на территорию России с Балкан принес с собой циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ваня» (Vanja).

Именно из-за него в столице зафиксированы рекордные снегопады, а на юге России обильные осадки, в том числе и в виде ледяного дождя.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в Волгограде 14 и15 декабря ожидается снег и метель. Температура ночью до -12º, днем до -7º.

16 декабря обещают снег, мокрый снег, снег с дождем и юго-западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью -5...-7º; днем -1…-3º.

В районах области 14 и 15 декабря будет идти снег, местами сильный. Метель и гололедица. Ночью -9...-14º, днем до -10º.

16 декабря по области также прогнозируют снег, мокрый снег и снег с дождем. В отдельных районах налипание (отложение) мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, изморозь. Местами метель и гололедица на дорогах.

Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью -3…-8º; днем 0...-5º.