Сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, погода в регионе будет держать жителей в напряжении. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр, в эти два дня в Волгоградской области будут действовать три предупреждения об опасных природных явлениях.
Так, сегодня до 15-00 ч. в некоторых районах могут наблюдаться гололед, изморозь, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также сегодня до самого вечера в регионе будет буйствовать южный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.
Завтра, 4 декабря, в Волгоградской области на отдельных территориях ожидается туман.
Ранее V102.RU сообщало,
что новая неделя начнется с дождя и резкого обрушения дневной температуры. Жителей региона в первые рабочие дни ожидают температурные качели от +9 до ноля градусов.