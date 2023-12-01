Общество 01.12.2023 08:15
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01.12.2023 08:15
В январе-октябре 2023 года объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, составил 151,9 млрд рублей. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладают шесть видов, которые занимают 80,1% от общего объема.Так, доля коммунальных услуг составляет 20,8%; транспортных – 15,4%; бытовых – 13,9%; телекоммуникационных – 13,1%; медицинских – 10,0%; образовательных – 6,9%.
В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек, стрижки и косметические процедуры.
Интересно, что за период с января по апрель волгоградцы тратили на коммуналку больше - 26,6%.
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