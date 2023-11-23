В Волгограде двухэтажка затрещала по швам

В Волгограде признали аварийным дом №2 по улице Электролесовская в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в госжилинспекции Волгоградской области, ведомство провело обследование состояния дома, после чего заключение было передано в межведомственную комиссию администрации района. Комиссия, в свою очередь, признала жилое здание аварийным и подлежащим сносу.





Дом № 2 по ул. Электролесовской в буквальном смысле трещит по швам. В подъездах двухэтажки появились разломы и трещины, наблюдение за которыми показало, что они становятся больше. Причем выкрашивалась не только штукатурка, а разрушительные процессы наблюдались и в кладке и в несущих конструкциях. Согласно открытым данным, дом был построен в 1960 году.

Фото: инспекции госжилнадзора Волгоградской области