В Волгограде семи участникам СВО вручили медали и подарки

Общество 23.11.2023 11:33
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23.11.2023 11:33
В музее-панораме «Сталинградская битва» накануне прошла торжественная церемония вручения наград семи бойцам, участвующим в СВО.
Как сообщили V102.RU в музее, за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, им вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За храбрость» II степени, а также памятные подарки от губернатора Волгоградской области.
В мероприятии приняли участие представители ветеранов Вооруженных сил, духовенства, молодежных патриотических организаций и общественности.
Фото музея-панорамы "Сталинградская битва"
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