Бочаров поздравил рабочих «Красного Октября» со 125-летием предприятия

В Волгограде сегодня, 17 ноября, коллектив металлургического завода «Красный Октябрь» отмечает 125-летие со дня основания предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров поздравил руководство и коллектив завода на торжественном собрании, которое проходит в ЦКЗ. Сегодня здесь в первую очередь чествуют ветеранов «Красного Октября», трудовые династии металлургов, а лучшим работникам вручили награды.

По словам Андрея Бочарова, история волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» – это часть великой истории нашего Отечества. Созданный в конце 19 века завод практически сразу стал производственным и кадровым авангардом страны, уже тогда на нем трудились лучшие металлурги России.

– И сегодня каждый пятый работник — представитель славных трудовых династий металлургов, которые на протяжении 125 лет являлись и являются основой трудового коллектива нашего легендарного завода, – подчеркнул губернатор. Отдельно он напомнил о том значительном вкладе, который сделали в рабочие завода в Сталинградскую Победу и возрождение города после Великой Отечественной войны.





Губернатор напомнил, что коллектив пережил непростые времена, когда банкротства следовали одно за другим, и никто не понимал, что будет завтра.

– Трижды орденоносный коллектив завода никогда не опускал руки, верил в себя, в своих товарищей и в свое дело, верил в возрождение предприятия и в его будущее. Высочайший профессионализм, любовь к труду, к своему заводу, настоящее трудовое братство, взаимопомощь и взаимовыручка – именно эти качества позволили заводу пережить очень непростые времена и выйти на уверенную траекторию развития, – сказал Андрей Бочаров, поблагодарив за поддержку и совместное решение этой сложнейшей задачи трудовой коллектив, Минпромторг России и лично Дениса Мантурова, Президента России Владимира Путина. – И сегодня мы с уверенностью можем сказать: что у нас с вами получилось, потому что мы с вами доверяли другу другу, верили друг другу и вместе, плечом к плечу работали, чтобы завод возродился и стал опять флагманом нашей промышленности. Вместе мы справились с выполнением этой наисложнейшей задачи. Спасибо вам за поддержку и участие!

– Завод выполняет все контрактные обязательства в срок и с высочайшим качеством, выпускает очень востребованную на российском и международном рынках продукцию. А главное – у предприятия есть четкие, понятные перспективы. Перспективы российского и международного лидера в производстве нержавеющих, специальных сталей и сплавов. Есть будущее, и даже скажу, очень достойное будущее. Но это зависит от вас, от нас — мы будем и дальше помогать вам в этой работе. Наш «Красный Октябрь» опять живет, работает, развивается. Мы гордимся нашим уникальным легендарным «Красным Октябрем». Мы гордимся трудовым коллективом нашего предприятия. Мы гордимся нашей Родиной – Россией! С праздником! – подытожил глава Волгоградской области.





Генеральный директор завода «Красный Октябрь» Константин Волков поблагодарил всех за поддержку предприятия, трудовой коллектив – за эффективную работу, мастерство, реализацию новаторских идей и развитие лучших трудовых традиций.

– Впереди у нас реализация современных проектов, продолжение модернизации, освоение и внедрение новых технологий. Планы по дальнейшему развитию завода связаны в первую очередь с расширением производственных возможностей. Эти положительные изменения – результат совместной работы. При поддержке на региональном и федеральном уровне «Красный Октябрь» как ведущий производитель нержавеющей стали продолжит вносить свой вклад в укрепление экономического потенциала области и страны, – сказал Волков.

На мероприятии в Волгограде в том числе присутствует сегодня глава Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Иван Марков. Представитель министерства зачитал приветственный адрес от имени Заместителя Председателя Правительства РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова, поздравив «Красный Октябрь» с юбилеем.





На сцене ЦКЗ заводчане получили награды от Минпромторга России, губернатора Волгоградской области.

Напомним, что сегодня на «Красном Октябре» трудятся более 4 тыс. человек. Завод является ведущим производителем нержавеющей стали в России, поставляет металл для машиностроения и энергетики, цветной металлургии и сельского хозяйства. На предприятии внедряют современные технологические и экологические решения, модернизируют оборудование, создают комфортные условия труда.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к теплым поздравлениям в адрес заводчан и желает предприятию дальнейшего процветания.