Научный сотрудник сектора геодинамики Музея землеведения МГУ Михаил Винник в ходе поисковой экспедиции в Волгоградскую область обнаружил фрагмент метеорита Царев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета, поиск фрагментов внеземного вещества проводился с помощью современных металлоискателей. В результате недельного поиска был обнаружен небольшой фрагмент метеорита массой 80 г.



История метеорита Царев началась 6 декабря 1922 года, когда огромный метеоритный дождь выпал недалеко от села Царев Ленинского района Волгоградской области. Слух об этом событии разошелся по всей России. На предполагаемое место падения отправились многочисленные экспедиции, но найти метеорит никому не удавалось. Так как траектория и расстояние до болида были оценены неверно, поиски по горячим следам проводились не в том месте.



Метеорит был найден только в 1968 году совершенно случайно при распашке полей совхоза Ленинский. А первое официальное сообщение об этой находке было сделано еще через 11 лет. В последующие годы в Волгоградскую область постоянно отправлялись экспедиции. В середине 1980-х годов на площади около 15 км2 было собрано 82 образца общим весом 1,6 тонны. Найденные фрагменты позволили приблизительно оценить начальную массу Царева. Она могла достигать порядка 10 тонн. Метеорит Царев – наибольший по массе каменный метеорит, найденный в России в XX веке, и третий в мире.



– Образец будет размещен в ближайшее время в метеоритной коллекции Музея землеведения МГУ. В дальнейшем мы планируем детально исследовать эллипс рассеяния метеоритного дождя Царев, в первую очередь хвостовую часть, – отметил Михаил Винник. - Тщательное исследование территории выпадения метеоритного дождя позволит воссоздать полную картину разрушения крупного космического тела. А это, в свою очередь, расширит наше понимание о степени опасности для планеты крупных космических объектов.



Следует отметить, что это была не первая экспедиция, направленная на поиски метеорита Царев. В 2021 году сотрудники музея положили начало экспедициям в Волгоградскую область и нашли первый образец.

Фото: пресс-служба МГУ