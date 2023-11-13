Общество

Турбазу вместе с персоналом выставили на торги под Волгоградом

Общество 13.11.2023 13:15
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13.11.2023 13:15


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области выставили на продажу туристическую базу вместе с персоналом. Согласно данным, размещенным на электронной торговой площадке, к покупке предлагается база «Семейный дворик» на берегу реки Ахтубы. Стартовая цена составляет 179 000 000 рублей, однако может быть снижена до 149 миллионов. 

К продаже предлагается несколько земельных участков, гостевые домики, ресторан, тренажерный зал, баня, теннисный корт, кафе, детские площадки, беседки и прочая инфраструктура для отдыха, расположенные в поселке Куйбышев, в 15 минутах езды от Волгограда. 

– Территория базы под постоянным наблюдением охраны и системой видеофиксации. Организовано полное административное управление, имеется обученный и мотивированный обслуживающий персонал, – говорится в объявлении на электронной площадке. 

Как стало известно ИА «Высота 102», продажа популярной турбазы в Волгоградской области вызвана переездом собственника в московский регион. Завершиться торги должны до конца текущего года. 

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