



Жители, проживающие рядом со скандальным асфальто-бетонным заводом в рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области, зафиксировали факт работы предприятия и даже проследили путь грузовиков с асфальтовой смесью. Как рассказали V102.RU новониколаевцы, работа на АБЗ, закрытия которого требует прокуратура, в буквальном смысле слова кипит.

– КАМАзы в очередь стоят на загрузку асфальтовой смесью, завод работает вовсю, – утверждают жители.

В качестве доказательств новониколаевцы сняли на видео слежку за грузовиками, которые вывозили асфальт с завода.

– На КАМАЗах заляпанные грязью номера, но мы разглядели, что это транспорт московского региона. На кабинах – надписи «Казаки Хопра». Грузовики шли в хутор Черкесовский Новоаннинского района, где и разгружались, – рассказали жители.

Напомним, жители райцентра Новониколаевский уже больше года требуют закрытия опасного производства рядом с их домами. Отправлены уже десятки жалоб в различные инстанции. Однако проверяющие в ответах жителям утверждают, что завод не работает. Аргументы и доказательства того, что предприятие производит асфальто-бетонную смесь, а люди задыхаются от ядовитого воздуха, в расчет различными ведомствами не принимаются. Жителей пытались успокоить результатами исследования проб воздуха, которые не показали превышения ПДК, однако, утверждают новониколаевцы, исследования проводились еще при не работающем производстве.

В защиту жителей выступила только прокуратура. В Волгоградском областном суде рассматривается административный иск надзорного органа к Совету депутатов поселения, которые по неизвестной причине изменили зону разрешенного вида использования, что дало возможность разместить здесь промышленную установку. Также районная прокуратура обратилась с иском о запрете индивидуальному предпринимателю Юрию Моргунову, владельцу АБЗ, осуществлять на данной территории производственную деятельность.

Однако, пока идут суды, жителей, по их утверждению, продолжают травить. Среди владельцев домовладений, в нескольких десятках метрах от которых работает АБЗ, уже зафиксированы случаи выявления онкологических заболеваний и болезни легких.

Новониколаевцы возмущены тем, что никто не может остановить завод, который травит людей.

– Если в конфетках найдут пальмовое масло, то это скандал, а то, что дети задыхаются от выбросов асфальтового завода, никого не беспокоит, – негодуют люди.

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Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»