Суд под Волгоградом аннулировал кредит мамы погибшего на СВО бойца

К тому же у женщины появилась другая проблема. Несколько лет назад она оформила кредит по просьбе подруги. Та исправно вносила платежи, проблем не возникало. Но, тяжело переболев коронавирусом, подруга скончалась. И спустя пару месяцев женщине начали приходить исполнительные листы о задолженности. Суммы для пенсионерки Людмилы Николаевны оказались огромными. Деньги в счет погашения долга списывались с банковской карты, которая в итоге оказалась заблокирована. А вскоре пришла и досудебная претензия.
Общество 24.09.2023 13:54
0
24.09.2023 13:54
К тому же у женщины появилась другая проблема. Несколько лет назад она оформила кредит по просьбе подруги. Та исправно вносила платежи, проблем не возникало. Но, тяжело переболев коронавирусом, подруга скончалась. И спустя пару месяцев женщине начали приходить исполнительные листы о задолженности. Суммы для пенсионерки Людмилы Николаевны оказались огромными. Деньги в счет погашения долга списывались с банковской карты, которая в итоге оказалась заблокирована. А вскоре пришла и досудебная претензия.
Фото фонда "Защитники Отечества" VK.com
Мать бойца, погибшего на СВО, освободили от обязанности выплачивать кредит. Эту историю рассказали V102.RU в фонде «Защитники Отечества».Людмила Николаевна Ульева потеряла сына в июне 2023 года. После гибели 34-летнего Андрея Ульева пожилая женщина находилась в тяжелом психологическом состоянии. Она признавалась, что не может поверить, что ее сына больше нет и каждый день выходила встречать его за двор.
К тому же у женщины появилась другая проблема. Несколько лет назад она оформила кредит по просьбе подруги. Та исправно вносила платежи, проблем не возникало. Но, тяжело переболев коронавирусом, подруга скончалась. И спустя пару месяцев женщине начали приходить исполнительные листы о задолженности. Суммы для пенсионерки Людмилы Николаевны оказались огромными. Деньги в счет погашения долга списывались с банковской карты, которая в итоге оказалась заблокирована. А вскоре пришла и досудебная претензия.
В фонде оказали юридическую помощь пенсионерке. Юрист проконсультировал маму бойца, составил список документов, необходимых для обращения в суд. Палласовский районный суд рассмотрел это дело и вынес решение о списании задолженности.
Напомним, в России ранее был принят закон о списании кредитной задолженности с родителей погибших на СВО бойцов.
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО контрактника Алексея Фильчакова24.09.2023 16:32
Общество 24.09.2023 16:32
Пассажиры требуют не трогать маршруты «Волжский-Волгоград»24.09.2023 13:09
Общество 24.09.2023 13:09
«Путь открыли, нас закрыли»: прокуратура разбирается в изоляции жителей поселка Волгограда24.09.2023 12:15
Общество 24.09.2023 12:15
Очереди до проходных: в Волгограде десятки дачников «трамбуют» в один автобус24.09.2023 11:21
Общество 24.09.2023 11:21
Только в баки. В Волгоградской области ограничили продажу дизтоплива для фермеров24.09.2023 10:12
Общество 24.09.2023 10:12
«Зачем этот хлам?»: горожане раскритиковали новый арт-объект в Волжском24.09.2023 09:12
Общество 24.09.2023 09:12
«Они ведь живые!»: в селе под Волгоградом дети рискуют сыграть со смертью24.09.2023 07:52
Общество 24.09.2023 07:52
Волгоград ночью накроет магнитная буря23.09.2023 21:54
Общество 23.09.2023 21:54
«Бабахало минут 20»: бой за Мамаев курган реконструировали в Волгограде23.09.2023 21:15
Общество 23.09.2023 21:15
Плов на 500 человек приготовили в ЦПКиО Волгограда23.09.2023 20:07
Общество 23.09.2023 20:07
«Больше всего нагнетают родители»: психолог рассказала, как детям и взрослым пережить год перед экзаменами23.09.2023 18:16
Общество 23.09.2023 18:16
Лучше не есть. Волгоградцев предупредили об опасности дегустации сала и медвежатины23.09.2023 16:47
Общество 23.09.2023 16:47
Подразделения РЭБ под Волгоградом сделали «противника» глухим и слепым23.09.2023 15:26
Общество 23.09.2023 15:26
В Волгограде вандалы обезобразили курсирующий по усеченному маршруту скоростной трамвай23.09.2023 14:21
Общество 23.09.2023 14:21
В Волгограде из-за солнечного излучения пропадет ТВ-сигнал23.09.2023 13:39
Общество 23.09.2023 13:39