Суд под Волгоградом аннулировал кредит мамы погибшего на СВО бойца





Мать бойца, погибшего на СВО, освободили от обязанности выплачивать кредит. Эту историю рассказали V102.RU в фонде «Защитники Отечества». Мать бойца, погибшего на СВО, освободили от обязанности выплачивать кредит. Эту историю рассказали V102.RU в фонде «Защитники Отечества».

В фонде оказали юридическую помощь пенсионерке. Юрист проконсультировал маму бойца, составил список документов, необходимых для обращения в суд. Палласовский районный суд рассмотрел это дело и вынес решение о списании задолженности.





Напомним, в России ранее был принят закон о списании кредитной задолженности с родителей погибших на СВО бойцов.



Людмила Николаевна Ульева потеряла сына в июне 2023 года. После гибели 34-летнего Андрея Ульева пожилая женщина находилась в тяжелом психологическом состоянии. Она признавалась, что не может поверить, что ее сына больше нет и каждый день выходила встречать его за двор.К тому же у женщины появилась другая проблема. Несколько лет назад она оформила кредит по просьбе подруги. Та исправно вносила платежи, проблем не возникало. Но, тяжело переболев коронавирусом, подруга скончалась. И спустя пару месяцев женщине начали приходить исполнительные листы о задолженности. Суммы для пенсионерки Людмилы Николаевны оказались огромными. Деньги в счет погашения долга списывались с банковской карты, которая в итоге оказалась заблокирована. А вскоре пришла и досудебная претензия.