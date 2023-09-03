Волгоградцы ощутят последствия магнитной бури

Общество 03.09.2023 08:34
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03.09.2023 08:34
Сегодня, 3 сентября, после ночного пика геомагнитной активности магнитная буря начнет утихать, но метеочувствительные волгоградцы все равно могут ощущать слабость и недомогание.
Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Gismeteo, магнитная буря из-за вспышек на Солнце бушевала минувшей ночью. К-индекс поднялся до 5 баллов из 9 возможных. Такая геомагнитная буря характеризуется как умеренная. В настоящее время в Волгоградской области отмечаются небольшие геомагнитные возмущения на отметке 4 балла, которые прогнозируются в течение всего дня.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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