



До конца года судно будет тестироваться на реках и в море. Как сообщает V102.RU со ссылкой на До конца года судно будет тестироваться на реках и в море. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Астрахань 24» , планируется, что круизный лайнер «Пётр Великий» будет введён в эксплуатацию к следующему туристическому сезону. Губернатор региона Игорь Бабушкин оценил готовность теплохода и отметил, что строительство подобных кораблей способствует развитию круизного туризма в Астраханской области и в России в целом.

Лайнер «Пётр Великий» был построен на судостроительном заводе «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта, который входит в ОСК. Он был создан по проекту PV300VD для оператора «Мостурфлот». На борту судна пассажиры смогут воспользоваться ресторанами, спа-салонами, тренажёрными залами, бассейном и сауной. Всего в «плавучем отеле» имеется 155 кают, вмещающих 310 человек. Обслуживать туристов будут 90 сотрудников.Игорь Бабушкин также отметил, что международные партнёры из Ирана, Туркменистана и Казахстана готовы рассмотреть возможность создания новых круизных маршрутов. «Пётр Первый» будет плавать по Волге, Азовскому, Чёрному и Каспийскому морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу.- Суда такого класса не строились в России более 60 лет. При создании лайнера астраханские корабелы освоили новое направление судостроения. Это позволит нашему региону принимать заказы на аналогичные работы. Готовы оказать поддержку для продолжения проекта и серийному строительству, в том числе для наших партнёров из Прикаспийских государств, — заявил губернатор.