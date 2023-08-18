Ещё на 12 вокзалах ПривЖД установили автоматические камеры хранения

Общество 18.08.2023 10:03
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18.08.2023 10:03
С августа 2023 года на железнодорожных вокзалах в Аткарске, Балаково, Волжском, Фролово, Урюпинске, Петровом Вале, Котельниково, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке установлены автоматические камеры хранения. Ранее это было доступно только на вокзальных комплексах Астрахани, Саратова и Волгограда. Таким образом, в настоящее время автоматические камеры хранения установлены на 15 наиболее крупных вокзалах ПривЖД.
Камеры хранения оснащены звуковой сигнализацией, срабатывающей при несанкционированном открытии ячейки. Дополнительный контроль сохранности имущества обеспечивает система видеофиксации. Продолжительность хранения багажа пассажир определяет самостоятельно.
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