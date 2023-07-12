







Двор волгоградской пенсионерки Нины Фоменко в буквальном смысле уходит под воду черного цвета. Как сообщила V102.RU 72-летняя женщина, кошмар в ее домовладении продолжается вторую неделю. Причины потопа ей неизвестны, как и то, что за жидкость убивает ее огород.

- Это началось 3 июля. В огород стала прибывать вода, которая вначале была нормальной, а потом стала черного цвета, как мазут, - рассказывает свою историю пенсионерка. - Мой дом последний на улице Апшеронской. Такое уже было в июле 2022 года, но тогда затопило только полдвора, а сейчас все под водой. Вода уже подмывает дом, а он старенький, дряхленький, 40-х годов. Того и гляди, развалится. Дышу одной водой, невозможно уже.

Год назад, по словам женщины, воду с ее двора откачали. Произошло это после того, как ее родственники помогли придать ситуацию огласке. Помочь пенсионерке тогда вызвался местный депутат. В этом году справиться с черной водой Нина Фоменко не может.













- Я не знаю как быть, что делать и куда бежать. У меня ноги больные, здоровья совсем нет это все выносить, - делится своей бедой пенсионерка. - Весь двор затоплен в склянь. Как мне тут жить? Картошка вся стоит по уши в воде, помидоры все залило, всё пропадет. Это крик души. Помогите!

Нина Фоменко рассказала, что в конце улицы, недалеко от ее дома есть дренажный колодец, который, вероятно, засоряется. Не спасает женщину и ерик - так она называет канаву, которая проходит за ее двором для отвода воды.

В «Концессии водоснабжения» пояснили, что по улице Апшеронская в поселке Вишневая балка действует дренажная канализация, которую компания не обслуживает.

«Высота 102» обратилась за комментариями в городскую администрацию. В свою очередь Нина Фоменко написала заявление в администрацию Краснооктябрьского района с просьбой установить причины затопления и оказать помощь в ликвидации потопа.

Видео Нины Фоменко







