На реке Ахтуба под Волгоградом стартовал фестиваль воды и песка

Общество 01.07.2023 12:52
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01.07.2023 12:52
Пока волгоградцы ждут, когда в областном центре заработают остальные пляжи, помимо открытых площадок в Красноармейском и Советском районах города, в Волжском жизнь у воды в буквальном смысле слова бурлит. Как сообщает V102.RU, сегодня, 1 июля, на городском пляже начался фестиваль воды и песка.
В рамках фестиваля состоятся соревнования по пляжному футболу и волейболу. Также начались состязания и по сапсерфингу – одному из новых видов спорта.Участники соревнований должны продержаться на воде, стоя на доске, и помогая веслом.
Как выяснилось, поклонников этого вида спорта, судя по количеству участников, в Волжском оказалось предостаточно. Некоторые спортсмены приехали из Волгограда и даже других регионов России.
Фото V102.RU
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