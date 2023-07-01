На реке Ахтуба под Волгоградом стартовал фестиваль воды и песка









В рамках фестиваля состоятся соревнования по пляжному футболу и волейболу. Также начались состязания и по сапсерфингу – одному из новых видов спорта. В рамках фестиваля состоятся соревнования по пляжному футболу и волейболу. Также начались состязания и по сапсерфингу – одному из новых видов спорта.





Как выяснилось, поклонников этого вида спорта, судя по количеству участников, в Волжском оказалось предостаточно. Некоторые спортсмены приехали из Волгограда и даже других регионов России.

Фото V102.RU



Пока волгоградцы ждут, когда в областном центре заработают остальные пляжи, помимо открытых площадок в Красноармейском и Советском районах города, в Волжском жизнь у воды в буквальном смысле слова бурлит. Как сообщает V102.RU, сегодня, 1 июля, на городском пляже начался фестиваль воды и песка.Участники соревнований должны продержаться на воде, стоя на доске, и помогая веслом.