Общество

В Волгограде продолжают ремонтные работы на водоводе по проспекту Жукова

Общество 25.06.2023 17:37
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25.06.2023 17:37


В Дзержинском районе Волгограда бригада «Концессий водоснабжения» продолжает восстановительные работы на водопроводе. Как сообщает V102.RU, воду обещают дать до конца дня. 

— На месте задействована специальная техника. Восстановительные работы осложняет невозможность демонтажа опоры электропередач, что повлекло бы полное перекрытие движение по проспекту имени Жукова и остановку движения троллейбусов, — пояснили в компании-концессионере. — Специалистам приходится работать крайне осторожно и в очень стесненных условиях. В данный момент отцентрован трубопровод и проведены сварочные работы. По предварительной оценке, до конца дня подача ресурса будет восстановлена. 

Уточняется, что специалистами «Концессий водоснабжения» заменен изношенный участок и завершена установка соединительных муфт.

— Работы велись всю ночь и будут продолжаться до полного устранения нарушения, — заверили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. 

Напомним, что потоп произошел на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Джанибековской. Для минимизации зоны отключения абонентов переключили на другую «ветку». Был организован подвоз питьевой воды в жилые дома и социальные учреждения. 

Видео: «Концессии водоснабжения»

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