Общество

Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе заседать дистанционно

Общество 20.06.2023 20:40
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20.06.2023 20:40


Депутаты регпарламента хотят разрешить себе проводить заседания комитетов и комиссий в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на предлагаемые изменения в регламент, депутаты ссылаются на опыт проведения заседаний комитетов и комиссий во время распространения коронавирусной инфекции. Инициатором новшества выступил депутат Александр Феронов.
Также изменения коснутся определения  порядка заочного голосования за проекты федеральных законов. Изменения вносятся в целях совершенствования организации работы комитетов и комиссий областной думы с применением информационных технологий.

Фото сайта Волгоградской облдумы

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