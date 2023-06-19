



В Центральном районе Волгограда после многолетнего перерыва оборудуют пляж в районе ЦПКиО. Об этом 19 июня сообщили в администрации. Под вопросом пока, правда, остается возможность заходить в воду и купаться в центре города.

– Подготовительные работы ведутся сегодня одновременно в Советском, Тракторозаводском и Центральном районах. Водолазы муниципальной службы спасения приступили к обследованию акватории реки. Одновременно ведется обустройство инфраструктуры на прибрежных площадках, – сообщили в горадмине.

Окончательное решение о возможности открытия места отдыха у воды или пляжей примет Роспотребнадзор после лабораторного исследования взятых в местах отдыха проб воды, почвы и воздуха.