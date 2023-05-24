Общество

Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасности

Общество 24.05.2023 09:59
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24.05.2023 09:59


В Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в регионе прогнозируют шторм с дождями и грозами. 

— Предупреждение о пожарной опасности в Волгоградской области действует до 12.00 24 мая — в отдельных северо-западных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность, отмечается 5 степень горимости леса, — пояснили информагентству федеральные синоптики. — Грозовое предупреждение действует до 10.00 25 мая, местами по области вероятны грозы. 

Как уточнили в Гидрометцентре России, также в Волгоградском регионе ожидается штормовой ветер с порывами при грозах до 22 м/с. Предупреждение действует до 12.00 24 мая. Сильные дожди по области вероятны вплоть до 18.00 24 мая. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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