В Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в регионе прогнозируют шторм с дождями и грозами.

— Предупреждение о пожарной опасности в Волгоградской области действует до 12.00 24 мая — в отдельных северо-западных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность, отмечается 5 степень горимости леса, — пояснили информагентству федеральные синоптики. — Грозовое предупреждение действует до 10.00 25 мая, местами по области вероятны грозы.

Как уточнили в Гидрометцентре России, также в Волгоградском регионе ожидается штормовой ветер с порывами при грозах до 22 м/с. Предупреждение действует до 12.00 24 мая. Сильные дожди по области вероятны вплоть до 18.00 24 мая.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»