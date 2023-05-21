Подтверждает МЧС: жару до +27 обещают в Волгоградской области 21 мая





Под занавес недели, в воскресенье, 21 мая, в Волгоградской области ожидается до 27 градусов выше нуля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, осадков в этот день не прогнозируется.

Жарче всего будет в районах области, где и ожидаются максимальные температуры – до +22...+27º. В Волгограде будет на один градус холоднее - днем +24...+26º.

Согласно оперативному ежедневному сводному прогнозу МЧС, из-за жары до +27 градусов существует вероятность возникновения ЧС природного характера.

Ветер утром и днем будет дуть восточный с порывами до 9-14 м/с.

Фото из архива ИА «Высота 102»