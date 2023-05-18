В Волжском подготовили пляж к купальному сезону





В Волжском готовятся к открытию купального сезона раньше обычного времени. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, если сохранится теплая погода, уже в ближайшее время на пляж приедут первые отдыхающие. В Волжском готовятся к открытию купального сезона раньше обычного времени. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, если сохранится теплая погода, уже в ближайшее время на пляж приедут первые отдыхающие.

Работы по благоустройству пляжа начались 1 мая. Уже сегодня на территорию отдыха проведена вода. На пляже готовы к работе две душевые кабины и три питьевых фонтанчика. Приведены в порядок ограждения, проложена дорожка к реке, обновляются раздевалки для волжан.Рабочие обработали специальными препаратами от клещей и комаров растительность, песок и береговую линию, примыкающую к воде. Также проведены санитарно-бактериологические, санитарно-паразитологические, санитарно-гигиенические и радиологические исследования воды и почвы.Сегодня на территории пляжа производится покос травы, очистка берега от мусора и веток. За безопасностью отдыхающих на пляже будут следить шесть спасателей. Все они прошли специальное обучение.