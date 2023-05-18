Ростехнадзор: в Волгоградской области газ пришел в 6010 домовладений

В Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора сообщили о ходе реализации региональной программы по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Волгоградской области. Напомним, что по итогам проведенной в 2021 году инвентаризации в регионе было выявлено 28291 негазифицированное домовладение в 566 газифицированных населенных пунктах.

По итогам инвентаризации в план-график догазификации Волгоградской области с 2021 по 2023 годы было включено 10240 домовладений со следующими сроками исполнения:

1958 домовладений в 2021 году;

5850 домовладений в 2022 году;

2432 домовладения в 2023 году.

К настоящему дню после приемки в эксплуатацию по завершении строительных и монтажных работ осуществлен пуск газа в газоиспользующее оборудование в 6010 домовладениях.

Отметим, что Ростехнадзор принимает участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию по завершении строительных и монтажных работ объектов газоснабжения,

– В ходе работы приемочной комиссии проверяется соответствие построенного или реконструированного объекта Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870, а также иным требованиям. В том числе осуществляется проверка установленного перечня документов, визуальный осмотр построенного объекта, подтверждается соответствие параметров построенной или реконструированной сети газораспределения или сети газопотребления параметрам, предусмотренным в проектной документации. Установленная процедура ввода объектов в эксплуатацию обеспечивает безопасность газификации домовладений, – поясняют в управлении.

Напомним, что региональная программа по газификации утверждена постановлением губернатора Волгоградской области в соответствии с планом мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 №1152-р.

Фото: Нижне-Волжское управление Ростехнадзора