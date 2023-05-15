Общество 15.05.2023 11:53
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15.05.2023 11:53
Административный штраф в сумме 100 тысяч рублей наложен на аптечный пункт ООО «Лекарь» в городе Жирновске за торговлю некачественными лекарствами. Такое решение, как передает V102.RU, вынес арбитражный суд Волгоградской области по иску территориального органа Росздравнадзора.
Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Лекарь»за реализацию недоброкачественных лекарственных средств привлечено к ответственности по ч.2 ст. 6.33 КоАП РФ. Решение вступило в законную силу.
Судом установлено, что на сайте Росздравнадзора 20 июля 2022 года было размещено информационное письмо о выявлении недоброкачественного лекарственного препарата «Нурофен Форте» серии ММ331 производства «Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд» (Великобритания)». А именно покрытых оболочкой таблеток в дозировке 400 мг, 12 штук в блистерах. В письме также было указано, что субъектам обращения необходимо принять меры по прекращению оборота этого препарата.
В декабре 2022 года аналогичное письмо было опубликовано в отношении лекарственного средства «Анальгин» серии 020722 производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» (Россия)». Таблетки дозировкой 500 мг также необходимо было убрать из оборота.
Однако в ходе проведения мониторинга были установлены факты реализации указанных недоброкачественных лекарственных средств, допущенные ООО «Лекарь». По мнению территориального управления Росздравнадзора, реализация лекарственного препарата ненадлежащего качества несет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, является нарушением установленных обязательных требований федерального законодательства. Всего аптека реализовала пять упаковок вышеуказанных препаратов.
Представители ООО «Лекарь» факт совершения правонарушения признали и просили суд назначить наказание в виде предупреждения, так как совершили его впервые.
Однако суд указал, что совершенное правонарушение посягает на реализацию единой государственной политики, на установленный и охраняемый государством порядок в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий и обороте биологически активных добавок, соблюдение которого является обязанностью каждого участника правоотношений в данной сфере.
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