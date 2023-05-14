В Котово Волгоградской области 12 мая бесследно исчез 69-летний мужчина. По словам дочери пропавшего, последний раз ее отца видели на дороге недалеко от местного РОВД. По одной из версий, пенсионер мог сесть в чужой автомобиль.

— Моего папу последний раз видели очевидцы на дороге у здания РОВД. В само здание он не заходил. Шел ко мне в гости. Телефона с собой у него не было. Вчера подали заявление в полицию. Предполагаем, что он сел кому-то в машину, чтобы доехать до меня, у него больные ноги. Все-таки 69 лет, — рассказала журналисту V102.RU дочь пропавшего Лариса. — В день исчезновения папа был в сине-белой рубашке в клетку, тельняшке, брюках, на ногах кроссовки. У него ни с кем не было конфликтов, он не мог просто так взять и исчезнуть.

Информация о пропавшем мужчине стала распространяться в Сети.

— Пропал Владимир Григорьевич Новиков. 12 мая примерно в 12.00 он вышел из здания РОВД города Котово. Прошли все заброшенные организации от РОВД. Результатов пока нет, — сообщает «Высота 102» со ссылкой на группу «Общественный контроль города Котово». — Просьба к водителям транспортных средств, просмотрите записи видеорегистраторов, если вы были, проезжали после обеда 12 мая в районе РОВД, заправки «Лукойл», магазина «Светофор».

Также в группе уточнили, что камеры зафиксировали, что пенсионер покинул здание РОВД.

— Там вокруг РОВД много заброшек. Были предприятия, теперь они ликвидированы. Сам райотдел располагается на выезде из города. Все вокруг прочесали — результатов никаких. Есть информация, что у дедушки давление скакало, — рассказал один из местных жителей, знакомый с ситуацией.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что пропавший 12 мая вышел из полиции.

— 12 мая около 12.00 мужчина вышел из здания ОМВД России по Котовскому району и до настоящего времени домой не вернулся, — прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации собственного источника ИА «Высота 102», мужчина ранее находился в полиции за административное нарушение. После того, как он покинул стены райотдела, его больше никто не видел.

Фото: «Общественный контроль города Котово» / t.me