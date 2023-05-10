Общество

Синоптики отменили дожди в Волгоградской области. Потеплеет до +20

Общество 10.05.2023 19:02
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10.05.2023 19:02


Прогноз погоды на предстоящие три дня изменился в Волгоградской области. По информации Волгоградского ЦГМС, дожди 11 – 13 мая пройдут лишь в отдельных районах региона. Преимущество будет солнечно, а воздух прогреется в концу недели до +20 градусов. 

– В Волгограде 11 мая утром возможен кратковременный дождь, туман. Днем не исключен небольшой дождь, порывы ветра – не более 12 м/с. Температура воздуха днем составит в областном центре около 16 градусов тепла, – сообщают волгоградские специалисты. – В ночь на 12 мая температура в Волгограде составит от +6 до +8 градусов, существенных осадков днем в пятницу не ожидается, а столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов тепла. В субботу, 13 мая, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем от 19 до +21 градуса. 

В отдельных районах Волгоградской области дождить будет до 12 мая включительно. В четверг, 11-го числа, жителям региона нужно быть готовыми к грозам и утренним туманам. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов, а 12-го числа – около +20 градусов.  

– 13 мая в Волгоградской области преимущественно без осадков, – вселяют надежду на солнечные выходные специалисты Волгоградского ЦГМС. – Воздух прогреется в регионе днем в первый выходной день до +18...+23 градусов. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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