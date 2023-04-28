Спорт 28.04.2023 16:52
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28.04.2023 16:52
Перед стартом ретроматча на поле «Волгоград Арены» растянут две 80-метровые ленты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия, одно из полотен будет представлено в виде гигантской георгиевской ленты, другое – в виде изображения медали «За оборону Сталинграда». Участники матча в это время будут читать стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
Напомним, ретро-матч, который станет реконструкцией встречи «Динамо» - «Спартак» 1943 года, пройдет 1 мая в рамках годовщины празднования 80-летия Сталинградской битвы. Проход будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам.
Игроки будут играть в спортивной форме военных лет, также будет по максимуму сохранена и другая атрибутика 1943 года.
Фото "Ротора" VK.com
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