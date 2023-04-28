Многочисленные объявления о продаже пригласительных (бесплатных) билетов на «Волгоград Арену», где 1 мая состоится ретро-мат «Победа», появились в интернете. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Авито, продавцы предлагают приобрести билеты по разнообразной цене. Так, самый дешевый в сектор В226 на место №32 стоит 150 рублей. Самыми дорогими оказались места в секторе А105 и С116 – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Другие ценовые предложения варьируются от 300 до 700 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что проход на стадион будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, доступным исключительно на сайте официального билетного партнёра РФС Кассир.ру. Они будут появляться на билетном портале поэтапно.

Организаторы при этом призывали к бдительности всех желающих посетить матч и предупреждали, что «приобретение билетов с рук, на других сайтах и маркетплейсах может привести к печальным и непредсказуемым последствиям».





Напомним, звёзды отечественного футбола сыграют матч в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве 1 мая в 20-00 на «Волгоград Арене». Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед матчем состоится классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме, которую уже презентовали на днях на Волгоград Арене известные футболисты.

Фото: ИА «Высота 102». Скриншот: с сайта Avito