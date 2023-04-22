В Волгоградской области началась подчищающая иммунизация от кори





В поликлиники Волгоградской области поступило 10 тысяч комплектов вакцины от кори, предназначенной для так называемой подчищающей иммунизации, сообщили в облздраве. Двухкомпонентный препарат предназначен для жителей региона в возрасте до 35 лет (включительно), которые не болели корью и не были вакцинированы.

Кроме того, до 55 лет увеличен возраст проведения иммунизации для граждан из групп риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики, сотрудники контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Согласно постановлению главного санитарного врача России, все регионы с 3 апреля по 31 декабря должны провести на своих территориях подчищающую иммунизацию от кори. Это связано с тем, что с конца 2022 года в разных регионах России регистрируются вспышки этого заболевания.

Справка. Корь – опасная вирусная инфекция, имеющая один из самых больших индексов заразности в мире. Вирус поражает эпителий верхних дыхательных путей и кожные покровы. Болезнь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. В результате могут развиться тяжелые осложнения, которые могут оказаться для больного смертельными.



