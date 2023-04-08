В Москве презентовали будущие фуд-корты волгоградского ЦПКиО

В ходе прошедшей в Москве специализированной международной выставки Park Season Expo по развитию парков команда из Волгограда презентовала настоящие и будущие проекты ЦПКиО. Как сообщает ИА «Высота 102», в конференции приняли участие ведущие парки России, а также делегации из Индии и Китая.





— ЦПКиО презентовал концепцию пяти павильонов фуд-корта, которые построим в этом году. Павильоны с закрытыми посадочными местами, некоторые из которых созданы в стиле оранжереи. Строительные работы уже начались — сейчас закладывается фундамент, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.





Также на выставке были представлены уже действующие развлекательные объекты, расположенные в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде.

— ЦПКиО презентовал участникам построенные за последнее время объекты — многофункциональный объект для отдыха «Лагуна», зону отдыха «Рыбалка», творческую мастерскую «Подворье», аттракцион «Большая свадебная карусель», — добавил Еркин.





Ранее журналисты «Высота 102» сообщали об уходе Еркина с поста директора парка «Раздолье», расположенного в пойме Царицы. Сам управленец пояснил, что теперь он максимально сосредоточится на развитии ЦПКиО и анонсировал новые проекты, в том числе и возведение закрытых фуд-кортов.

Фото: ООО «Парк»