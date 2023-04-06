Московский подрядчик отремонтирует музей в Волгограде за 65 млн рублей









В Волгограде за день определили подрядчика, который капитально отремонтируем здание, в котором расположен музей «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда» и центр поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за 65,2 миллиона рублей работы выполнит ООО «Азимут», зарегистрированное в Москве. Закупка осуществлена у единственного поставщика. Опубликована она была 5 апреля и в этот же день стал известен подрядчик, с которым будет заключен договор на капремонт двухэтажного здания на ул. Пугачевская,13 в Ворошиловском районе Волгограда.

Работы должны быть исполнены до 15 ноября текущего года.

Справка. Улица Пугачевская до 1923 года называлась Царевской. На ней до сих пор расположено много старинных домов, которые являются объектами культурного наследия.



