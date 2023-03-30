В Волгоградской области ударят заморозки до -2









В Волгоградской области последний день марта будет холодным, дождливым и ветреным. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в регионе ожидается дождь, а в отдельных районах порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.







При этом ночью температура воздуха местами упадет до ноля, а днем будет от +5 до+10 градусов. Однако похолодание продолжится и 1 апреля могут ударить заморозки до -2 градусов.





В Волгограде 31 марта будет зябко и ветрено. Днем температура не будет превышать +8 градусов. А 1 апреля ожидаются заморозки до -1 градуса.