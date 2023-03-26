Экс-председатель районного суда скончалась в Волгоградской области









Бывший председатель Михайловского районного суда Волгоградской области Тамара Васильева скончалась на 79-ом году жизни.

- Коллектив Михайловского районного суда Волгоградской области, коллеги выражают соболезнования близким по поводу кончины на 79 году жизни председателя суда в почетной отставке Васильевой Тамары Васильевны, - сообщили в районном суде.

По воспоминаниям работников суда, Тамара Васильевна была справедливым, но строгим и требовательным руководителем. Благодаря этим качествам Михайловский городской народный суд в годы ее руководства был одним из лучших судов Волгоградской области. Эту должность она занимала 10 лет – с 1985 по 1996 годы.

Свой профессиональный путь Тамара Васильева начала в Михайловском районном суде Волгоградской области в должности секретаря судебного заседания.

Фото: Михайловского районного суда