







Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из Волгограда сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, при этом сайт соцсети с компьютеров открывается без особых проблем.

Как сообщает ИА «Высота 102», при попытке входа в приложение на смартфонах появляется сообщение об ошибке и предложение повторить попытку. Через некоторое время зайти в мобильное приложение, к примеру, на iPhone все же удается, но не сразу.













О том, что проблемы с работой «ВКонтакте» есть, свидетельствуют данные веб-сервиса Downdetector, которые собирает отчеты о сбоях и отключениях востребованных интернет-ресурсов.



