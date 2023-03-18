Общество 18.03.2023 10:50
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18.03.2023 10:50
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из Волгограда сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, при этом сайт соцсети с компьютеров открывается без особых проблем.
Как сообщает ИА «Высота 102», при попытке входа в приложение на смартфонах появляется сообщение об ошибке и предложение повторить попытку. Через некоторое время зайти в мобильное приложение, к примеру, на iPhone все же удается, но не сразу.
О том, что проблемы с работой «ВКонтакте» есть, свидетельствуют данные веб-сервиса Downdetector, которые собирает отчеты о сбоях и отключениях востребованных интернет-ресурсов.
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