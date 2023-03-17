В Волгоградской области опубликовали календарь охотника на 2023 год





Виды разрешенной охоты, сроки и действующие в 2023 году ограничения на добычу зверей и птиц опубликовали в Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, в документе актуализированы данные на текущий год, а прежние постановления признаны утратившими силу.

В новой редакции документа указано, что на территории Волгоградской области разрешена любительская и спортивная охота, охота в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности, в целях регулирования численности животных и птиц, в целях их акклиматизации, переселения и гибридизации, а также в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Календарь охотника в 2023 году выглядит так:

- с последней субботы марта (с 25 марта - ред.) начнется любительская и спортивная охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток. Продлиться она 30 дней во всех охотничьих угодьях Волгоградской области;

- с последней субботы марта (с 25 марта - ред.) в течение 10 дней разрешена охота в весенний период на водоплавающую дичь, боровую дичь в охотничьих угодьях Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского, Чернышковского районов (южная зона Волгоградской области);

- с первой субботы апреля (с 1 апреля - ред.) в течение 10 дней можно охотиться на водоплавающую дичь, боровую дичь в охотничьих угодьях Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котовского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Ольховского, Руднянского, Серафимовичского, Урюпинского, Фроловского районов и городского округа город Михайловка (северная зона Волгоградской области);

- на боровую дичь охота начнется с последней субботы августа (с 26 августа - ред.) по 31 декабря;

- на болотно-луговую, степную и полевую дичь — с первой субботы сентября (с 2 сентября - ред.) по 31 декабря;

- на водоплавающую дичь - с первой субботы сентября (с 2 сентября - ред.) по 31 декабря;

- на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами - со второй субботы августа (с 12 августа - ред.) по 31 декабря;

- на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами — со второй субботы августа (с 12 августа - ред.) по 31 декабря;

- на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами — со второй субботы августа (с 12 августа - ред.) по третье воскресенье января;

- на ондатру, горностая, куницу (лесную, каменную), ласку, норку (европейскую, американскую), хоря (лесного, степного) — с 1 ноября по 28 (29) февраля.

Под запретом весенняя охота на уток, гусей, казарок и вальдшнепов в охотничьих угодьях:

- «Булгаковское», «Замуровское», «Заречное», «Заплавинское», «Ленинское», «Луговое», «Тракторозаводское» Ленинского района;

- «Среднеахтубинское», Среднеахтубинское общедоступное охотничье угодье Среднеахтубинского муниципального района;

- «Безымянское» городского округа город Михайловка.