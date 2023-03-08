В ДНР открыли филиал Волгоградской академии МВД

В Донецке открылся филиал Волгоградской академии МВД. Как сообщает ИА «Высота 102», с января этого года объявлен конкурс на замещение вакантных должностей преподавательского состава.

— 25 января 2023 года объявлен конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, — гласит объявление на сайте ВА МВД РФ. — Претенденты на участие в срок до 24 февраля 2023 года включительно должны представить в отдел кадров академии собственноручно написанное заявление и необходимые документы. Заседание ученого совета по вопросу конкурсного отбора претендентов состоится 29 марта.

Уточняется, что на вновь присоединенной территории могут работать и лица не из числа сотрудников академии. В этом случае претенденты должны предоставить дополнительный пакет документов, в том числе анкету, автобиографию и характеристику с места работы.

Согласно информации из открытых источников, филиал ВА МВД РФ в Донецке поставлен на учет как юрлицо 1 февраля 2023 года в Межрайонной инспекции ФНС № 9 по Донецкой Народной Республике.

Редакция ИА «Высота 102» направила официальный запрос по поводу открытия филиала в ДНР еще 14 февраля, с просьбой пояснить, кто будет руководителем учебного заведения. Ответ от пресс-службы Волгоградской академии МВД до сих пор не получен.

Ранее журналисты информагентства сообщали о смене руководства в Волгоградской академии МВД РФ. 8 декабря руководить ведомственным вузом назначили генерал-майора полиции Романа Павленкова, до этого возглавлявшего Уральский юридический институт МВД России. Вероятно, что кадровые перемены произошли в связи с открытием филиала и необходимостью в современном молодом управленце.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»