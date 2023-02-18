В Волгоградской области разыскивают 71-летнюю жительницу Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка вышла из дома в поселке Кировец и бесследно исчезла.
— Пропала Сазыкина (Цуканова) Зоя Трофимовна, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 13 февраля 2023 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей волгоградки:
рост 155 сантиметров
нормальное телосложение
волосы русые
глаза серо-голубые
В день исчезновения пожилая женщина была одета в куртку темно-синего цвета, синий велюровый халат с красным воротником, штаны черного цвета, серые зимние галоши и светло-фиолетовую шапку.
Волонтеры уточняют, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если вам известна какая-либо информация, способная помочь поискам, просьба обратиться к координатору отряда Наталье по телефону 8 906 1679 444.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com