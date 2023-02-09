Власти назвали срок устранения аварии на водоводе в Котово

В Котово идут работы по ликвидации порыва трубы холодного водоснабжения диаметром 55 мм. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения Волгоградской области, подача воды в город осуществляется на пониженном давлении. Работы на месте курирует заместитель главы городского поселения Наталья Ефимченко. По ее заверению, проблемных вопросов нет, сил и средств достаточно. Подвоз воды в случае необходимости будет осуществляться согласно поступающим заявкам.

Сотрудники МУП «Котово-Водоканал» планируют завершить работы по устранению порыва к девяти часам сегодняшнего вечера. Ситуация находится на контроле регионального комитета ЖКХ.

Напомним, сегодня утром стало известно об очередной коммунальной аварии в Котово. Телеграм-канал Единый портал ЖКХ Котово сообщил о временной ограничении подачи воды в город, а также о снижение температурного режима в котельных из-за падения давления на водоводе.