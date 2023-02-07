На таможне в Волгограде проверили партию кошачьих домиков из Тбилиси

Общество 07.02.2023 12:01
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07.02.2023 12:01
Проверку необычного груза провели сотрудники Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни, расположенного в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, 616 игровых домиков для кошек общим весом в 8 тонн перевозились из Тбилиси автомобильным транспортом и такой груз оказался в новинку для опытных таможенников.
- По результатам проверки Южной электронной таможней, куда была подана декларация, установлена недостоверная классификация товара. После устранения получателем товара выявленных нарушений, внесения изменения в сведения, заявленные в декларации на товары, и дополнительной оплаты таможенных платежей домики успешно отправились искать своих пушистых хозяев, - пояснили в таможне.
В ведомстве добавили, что наименования товаров, в отношении которых проводится таможенный контроль, постоянно меняются в связи с перестройкой транспортно-логистических цепочек.
- Иногда правила не соблюдаются по незнанию, но каждая ошибка может стоить времени и денег. Поэтому рекомендуем внимательно изучать таможенное законодательств, – отметил начальник Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни Дмитрий Клецов.
Фото Астраханской таможни
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