Матери и вдовам погибших в СВО военных в Волгограде передают ордена Мужества

Еще четверо жителей Волгоградской области, погибшие при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, Указом президента России Владимира Путина награждены орденами Мужества посмертно. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 19 января, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» вдовам и матери героев награды передают замвоенкома Волгоградской области Сергей Юдин и заместитель губернатора Геннадий Шевцов.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне СВО, орденами Мужества награждены:
– старший лейтенант Лапин Артем Александрович,
– старший лейтенант Усманов Руслан Ильгизович,
– старший сержант Лебедь Руслан Анатольевич,
– сержант Кулагин Михаил Викторович.