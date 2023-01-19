Матери и вдовам погибших в СВО военных в Волгограде передают ордена Мужества

Еще четверо жителей Волгоградской области, погибшие при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, Указом президента России Владимира Путина награждены орденами Мужества посмертно. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 19 января, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» вдовам и матери героев награды передают замвоенкома Волгоградской области Сергей Юдин и заместитель губернатора Геннадий Шевцов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне СВО, орденами Мужества награждены:

– старший лейтенант Лапин Артем Александрович,

– старший лейтенант Усманов Руслан Ильгизович,

– старший сержант Лебедь Руслан Анатольевич,

– сержант Кулагин Михаил Викторович.