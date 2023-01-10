В Волгограде и области пропадет телерадиосигнал с 16 по 23 января









В нескольких городах и районах Волгоградской области с 16 по 23 января ожидаются перебои с теле- и радиосигналом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий, это связано с профилактическими работами на телерадиопередатчиках.





В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Однако некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий.





Приостановка трансляции затронет Волгоград, Волжский, Среднеахтубинский, Городищенский и Светлоярский районы.





Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, подчеркнули в комитете.