В Волгограде и области пропадет телерадиосигнал с 16 по 23 января

Общество 10.01.2023 07:57
0
10.01.2023 07:57
В нескольких городах и районах Волгоградской области с 16 по 23 января ожидаются перебои с теле- и радиосигналом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий, это связано с профилактическими работами на телерадиопередатчиках.
В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Однако некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий.
Приостановка трансляции затронет Волгоград, Волжский, Среднеахтубинский, Городищенский и Светлоярский районы.
Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, подчеркнули в комитете.
Под Волгоградом мать-кукушку отправили в колонию за долги перед детьми09.01.2023 20:05
Общество 09.01.2023 20:05
«Добровольно влился в оркестр»: осужденный в Волгограде за смерть риелтора Арсен Мелконян ранен на Украине09.01.2023 19:06
Общество 09.01.2023 19:06
«ЕвроХим-ВолгаКалий» дал старт новой экологической инициативе09.01.2023 16:36
Общество 09.01.2023 16:36
«Не можем добиться элементарного»: хуторянин под Волгоградом в поисках воды отправился в поход по кабинетам чиновников09.01.2023 14:22
Общество 09.01.2023 14:22
Мэрия Волжского выплатит 293 тыс. рублей за искусанного стаей собак ребенка09.01.2023 12:23
Общество 09.01.2023 12:23
Волгоградский губернатор поставил задачи на период аномальных холодов09.01.2023 11:57
Общество 09.01.2023 11:57
В Волгоградской области похоронят погибшего в СВО главу электросетей09.01.2023 11:31
Общество 09.01.2023 11:31
На фасаде ж/д вокзала в Волгограде покажут историческую 3D-инсталляцию09.01.2023 10:36
Общество 09.01.2023 10:36
Запутались даже судьи: облсуд в Волгограде по второму кругу рассмотрит дело о краже трубы без потерпевших09.01.2023 09:30
Общество 09.01.2023 09:30
Четверть опрошенных волгоградцев высказались за продление праздников09.01.2023 08:17
Общество 09.01.2023 08:17
В Волгоградской области «Ситиматик» 1,5 года уклонялся от вывоза мусора08.01.2023 20:52
Общество 08.01.2023 20:52
Волгоградцам рассказали, когда закончится аномальный мороз08.01.2023 19:02
Общество 08.01.2023 19:02
«Испытание дня»: волгоградка в 20-градусный мороз вышла на улицу босиком08.01.2023 17:31
Общество 08.01.2023 17:31
Снимки фотографа-любителя из Волгограда попали в подборку Rutraveller08.01.2023 16:40
Общество 08.01.2023 16:40
Волгоградку Дубцову внесли в украинский санкционный список08.01.2023 15:28
Общество 08.01.2023 15:28