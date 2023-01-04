Общество

Как не потерять свои сбережения во время праздников

Общество 04.01.2023 08:38
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04.01.2023 08:38


Телефонное мошенничество сродни вирусной инфекции. Не успели люди адаптироваться к одному виду одурачивания, как на смену ему приходит новый штамм. Злоумышленники используют приемы так называемой социальной психологии, используя в своих целях чувства тех, кому звонят. В новогодние праздники, как показывает практика,   мошенники активизируются. Попасться на удочку может любой человек, но чаще всего жертвами становятся пенсионеры. Как защититься от опасных ситуаций, чтобы не омрачить праздничное настроение? Рассказываем о типичных ситуациях обмана. Прочитайте и расскажите об этом вашим пожилым родственникам. 
Подозрительные операции по банковскому счету/карте
Со звонками «службы безопасности» банка, пожалуй, сталкивался каждый человек. Сотрудник якобы проявляет бдительность и заботу, а на самом деле умелыми манипуляциями, пытается получить доступ к банковской карте, чтобы снять с нее деньги. 
Совет. НЕ разговаривать с «сотрудниками» банка. Просто положить трубку. Перезвонить в банк напрямую.
Неприятности с близкими
Могут позвонить и от имени родственника рассказать о каком-либо происшествии, чаще это автомобильная авария, а затем попросить срочно перечислить деньги на указанный номер.
Совет. Конечно, ситуация тревожная. Надо найти в себе силы, прекратить разговор, перезвонить родственнику и убедиться, что с ним все хорошо.
Новость о выигрыше
Речь идет о крупном подарке. Но, чтобы его получить, человека должен оплатить доставку или указать данные карты для перевода денег.
Совет. Известие о выигрыше может вызвать эйфорию, буквально затмить разум, но помните – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Звонки из госорганов
Звонки из Пенсионного фонда или из Фонда социальной защиты населения вызывают доверие к информации. На это и рассчитано. Мошенники говорят, что вам положена денежная выплата, а перечислить еесмогут только на карту, реквизиты которой нужно назвать прямо сейчас.
Кстати, в этом году, по сообщению сотрудников регионального ГУ МВД России, волгоградцам массово звонят незнакомцы под видом работников МФЦ или портала «Госуслуг». Они пытаются обманом получить доступ к личным кабинетам граждан, через который можно украсть деньги и даже подарить вашу недвижимость.
Совет. НИКОМУ НЕ сообщайте данные банковской карты. Обязательно уточните о возможных дополнительных денежных выплатах в соответствующих организациях.
Просьбы о помощи
Нередко мошенники,вызывая чувство сострадания, пытаются выманить деньги под видом «сборов» – на лечение детей, помощь мобилизованным, беженцам или погорельцам.
Пенсионеры для денежных переводов чаще пользуются терминалом. И хорошо, если рядом окажется человек, кто поможет не совершать опрометчивый шаг. Так было недавно в офисе МТС. К сотруднику обратилась за помощью пенсионерка, которая хотела перевести неизвестным 260 тысяч рублей. Пообщавшись с ней, он понял, что ее ввели в заблуждение мошенники и вызвал полицию. В итоге крупная сумма осталась у хозяйки, а делом занялась полиция. Об этом случае писала «Высота 102».
Совет. При перечислении денег на помощь людям основывайтесь на информации из проверенных, авторитетных источников. Не стесняйтесь посоветоваться с сотрудником офиса, где вы пользуетесь терминалом.
Что еще надо сделать, чтобы уберечь пожилых родственников от мошенников
• Попросите не общаться с незнакомыми людьми по телефону, перезванивать вам и сообщать о всех подозрительных звонках.
• Проследите, чтобы наряду с телефонами оперативных и аварийных служб, на виду были контакты банка, Пенсионного фонда, Фонда социальной поддрежки, полиции и.т.п.
• «Привяжите» банковские карты к вашему номеру, установите лимит на снятие наличных денег.
• Используйте специальные сервисы мобильных операторов, которые помогут узнать, кто звонит, или вовсе заблокировать нежелательных собеседников. Например, «Защитник» от МТС ответит на нежелательные звонки, запишет разговор, расшифрует его и пришлет вам в текстовом виде. 
• И самое главное. Уделяйте больше внимания своим пожилым родителям, бабушкам и дедушкам. Дарите им тепло общения, звоните каждый день, рассказываете о своих делах и интересуйтесь их проблемами. Тогда у них не возникнет желания вступать в разговор с незнакомыми людьми, а у вас будет возможность моментально среагировать на действия, совершенные злоумышленниками. 

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