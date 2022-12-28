Продажу алкоголя частично запретят в Волгограде на Новый год









В Новый год и в последующие праздничные дни будет запрещена продажа алкогольных напитков в двух местах Центрального района Волгограда.

Как пояснили в мэрии, в этом году ограничения будут действовать в общественных местах, где пройдут массовые мероприятия - Комсомольский сад и Центральный парк культуры и отдыха. Такая норма прописана в региональном законе, регулирующем розничную продажу алкогольной продукции.

Полный запрет, напомним, в регионе вводится четыре раза в год: в День российского студенчества 25 января, в Международный день защиты детей 1 июня, в День молодежи 27 июня и День знаний 1 сентября.



