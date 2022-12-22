Общество

В Волгоградской области суд запретил держать скот и птицу в райцентре из-за плохого запаха

Общество 22.12.2022 20:39
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22.12.2022 20:39




Новоаннинский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск жителей райцентра к соседям, которые держат большое хозяйство. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, жители улицы Пролетарской и переулка Остроумова пожаловались на семью, которая разводит на четырех участках площадью около 50 соток коров, овец, а также кур и уток.

Соседство с живностью стало невыносимым для новоаннинцев из-за дурного запаха, полчищ мух, из-за чего люди летом не могут открыть окна. При этом на жалобы владельцы участков заявляли, что на своей земле они могут делать все, что захотят.

Однако суд не разделил точку зрения животноводов. Так, участки, где содержится скотина, относятся к землям населенного пункта, а разрешенный вид их использования – для эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства, которая не предназначена для разведения животных и птиц. Кроме того, соседство с сельхозживотными нарушает право граждан на благоприятную среду обитания.

Суд запретил владельцам хозяйства разводить и содержать сельхозживотных и птицу, а также обязал привести земельные участки в соответствии с санитарными нормами, в частности, очистить их от навоза.


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