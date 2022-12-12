



На железнодорожном вокзале Волгограда 13 декабря будет работать мобильный пункт судебных приставов в рамках акции «Узнай о своих долгах». Как сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, сотрудники ведомства расскажут всем желающим об их долгах, ходе исполнительного производства, мерах поддержки сторон исполнительного производства, а также о способах погашения долгов через электронные сервисы ФССП.

В акции примут участие приставы и сотрудники Волгоградского линейного управления МВД на транспорте. Мобильный пункт будет работать 13 декабря с 14 до 16.00.



