Общество 12.12.2022 11:46
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12.12.2022 11:46
На железнодорожном вокзале Волгограда 13 декабря будет работать мобильный пункт судебных приставов в рамках акции «Узнай о своих долгах». Как сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, сотрудники ведомства расскажут всем желающим об их долгах, ходе исполнительного производства, мерах поддержки сторон исполнительного производства, а также о способах погашения долгов через электронные сервисы ФССП.
В акции примут участие приставы и сотрудники Волгоградского линейного управления МВД на транспорте. Мобильный пункт будет работать 13 декабря с 14 до 16.00.
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