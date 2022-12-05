В Волгограде сегодня, 5 декабря, на Центральном кладбище состоится церемония прощания с директором лицея № 7 Андреем Каиновым. Кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения скончался 1 декабря после болезни.
— Похоронят Андрея Николаевича на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда, — сообщили ИА «Высота 102» в администрации учебного заведения.
Известно, что педагог скончался после борьбы с болезнью. Со слов коллег, Каинов «ушел буквально за две недели».
Фото: МОУ Лицей № 7