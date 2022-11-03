Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен: что подорожало и подешевело

Волгоградстат 3 ноября опубликовал итоги очередного мониторинга цен на продукты и товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, критического роста цен на волгоградских прилавках не наблюдается. Однако корм для животных, средства гигиены продолжают дорожать в регионе.
Снижение цен статистиками зафиксировано на следующие товары из продуктовой корзины:
- мука пшеничная – на 1,7%,
- вермишель, маргарин – на 1,4%,
- печенье – на 1,1%,
- сыры сычужные – на 0,9%,
- масло подсолнечное, крупа гречневая – на 0,8%,
- соль – на 0,6%, рис – на 0,4%,
- хлеб, чай черный байховый, яйца куриные, консервы мясные для детского питания, мясо кур, сахар, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 0,1-0,3%,
- макаронные изделия – на 0,03%.
Самое заметное снижение зафиксировано на морковь. Этот овощ подешевел на 3,1%. Ценник на картофель снизился на 0,9%, на свеклу – на 0,8%, на белокочанную капусту – на 0,5%.
Выросли цены в Волгоградской области на:
- пшено – на 2,3%,
- масло сливочное – на 1,8%,
- колбасу вареную – на 1,1%,
- свинину и говядину – на 0,8%,
- конфеты и хлеб – на 0,5%,
- сметану – на 0,4%,
- рыбу мороженую неразделанную – на 0,3%,
- молоко 2,5-3,2% жирности – на 0,2%,
- творог – на 0,1%,
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яблоки – на 2,9%,
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огурцы свежие – на 2,5%,
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бананы – на 1,4%,
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помидоры свежие – на 1%,
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лук репчатый – на 0,3%.
В аптеках, согласно итогам мониторинга, на 2,8% подешевел валидол и на 0,5% отечественный анальгин. А вот комбинированные анальгетики выросли в цене на 1,9%, поливитамины – на 3%.
Что касается предметов гигиены, то в данной категории отмечается снижение цен на детские подгузники (на 0,8%) и мыло (0, 1%).
Сухие корма продолжают дорожать. За минувшие семь дней в Волгоградской области рост цен на них составил 04,%.
Подорожал бензин автомобильный марки АИ-98 и выше – на 0,6%.