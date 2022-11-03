Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен: что подорожало и подешевело

Волгоградстат 3 ноября опубликовал итоги очередного мониторинга цен на продукты и товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, критического роста цен на волгоградских прилавках не наблюдается. Однако корм для животных, средства гигиены продолжают дорожать в регионе.

Снижение цен статистиками зафиксировано на следующие товары из продуктовой корзины:

мука пшеничная – на 1,7%,

вермишель, маргарин – на 1,4%,

печенье – на 1,1%,

сыры сычужные – на 0,9%,

масло подсолнечное, крупа гречневая – на 0,8%,

соль – на 0,6%, рис – на 0,4%,

хлеб, чай черный байховый, яйца куриные, консервы мясные для детского питания, мясо кур, сахар, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 0,1-0,3%,

макаронные изделия – на 0,03%.

Самое заметное снижение зафиксировано на морковь. Этот овощ подешевел на 3,1%. Ценник на картофель снизился на 0,9%, на свеклу – на 0,8%, на белокочанную капусту – на 0,5%.

Выросли цены в Волгоградской области на: