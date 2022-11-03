Общество

Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен: что подорожало и подешевело

Общество 03.11.2022 20:41
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03.11.2022 20:41


Волгоградстат 3 ноября опубликовал итоги очередного мониторинга цен на продукты и товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, критического роста цен на волгоградских прилавках не наблюдается. Однако корм для животных, средства гигиены продолжают дорожать в регионе. 

Снижение цен статистиками зафиксировано на следующие товары из продуктовой корзины: 

  • мука пшеничная –  на 1,7%, 
  • вермишель, маргарин –  на 1,4%, 
  • печенье –  на 1,1%, 
  • сыры сычужные – на 0,9%, 
  • масло подсолнечное, крупа гречневая – на 0,8%, 
  • соль – на 0,6%, рис – на 0,4%, 
  • хлеб, чай черный байховый, яйца куриные, консервы мясные для детского питания, мясо кур, сахар, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 0,1-0,3%, 
  • макаронные изделия – на 0,03%.

Самое заметное снижение зафиксировано на морковь. Этот овощ подешевел на 3,1%. Ценник на картофель снизился на 0,9%, на свеклу  – на 0,8%, на белокочанную капусту – на 0,5%.

Выросли цены в Волгоградской области на: 

  • пшено – на 2,3%, 
  • масло сливочное – на 1,8%, 
  • колбасу вареную – на 1,1%, 
  • свинину и говядину – на 0,8%, 
  • конфеты и хлеб  – на 0,5%, 
  • сметану – на 0,4%, 
  • рыбу мороженую неразделанную – на 0,3%, 
  • молоко 2,5-3,2% жирности – на 0,2%, 
  • творог – на 0,1%,
  • яблоки – на 2,9%, 
  • огурцы свежие – на 2,5%, 
  • бананы – на 1,4%, 
  • помидоры свежие – на 1%, 
  • лук репчатый – на 0,3%.

В аптеках, согласно итогам мониторинга, на 2,8% подешевел валидол и на 0,5% отечественный анальгин. А вот комбинированные анальгетики выросли в цене на 1,9%, поливитамины – на 3%.

Что касается предметов гигиены, то в данной категории отмечается снижение цен на детские подгузники (на 0,8%) и мыло (0, 1%). 

Сухие корма продолжают дорожать. За минувшие семь дней в Волгоградской области рост цен на них составил 04,%. 

Подорожал бензин автомобильный марки АИ-98 и выше – на 0,6%.

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