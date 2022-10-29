Спорт

«А что, можно и руками?»: на «Волгоград Арене» сборная России по регби уступила легионерам – 22:21

Спорт 29.10.2022 18:48
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29.10.2022 18:48



Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся матч сборных России и игроков клубов PARI Чемпионата России по регби. Как сообщает ИА «Высота 102», пришедшие в пасмурную и неуютную погоду болельщики вряд ли пожалели о своем решении поддержать сборную своей страны -  это была заключительная игра «русских медведей» в 2022 году.



Соперниками сборной России из команды "Барбарианс"  стали лучшие игроки из Южной Африки, Грузии, Тонго и других стран. Волгоградцам посчастливилось стать свидетелями битвы настоящих мужчин на поле, которые мужественно сражались за право владения овальным мячом.



Поклонникам футбольного клуба «Ротора», а среди болельщиков регби их оказалось немало,  сначала было достаточно непривычно наблюдать за борьбой за мяч, который, по правилам этого вида спорта, можно было захватывать руками, и также бить ногой, что было более понятно болельщикам.



Но вот моменты образования "пирамидок" из игроков, которые порой напоминали акробатические этюды, откуда самый ловкий и быстрый умудрялся улизнуть с мячом, стали  настоящей экзотикой для поклонников традиционных видов спорта. Впрочем, для тех, кто впервые болел за регбистов, провели так называемый ликбез - на мониторах стадиона демонстрировались правила игры в регби.




И, несмотря на то, что сборная России уступила сопернику с минимальным счетом – 22-21, по накалу эмоций игра до последнего держала болельщиков, которые не жалели голоса для поддержки россиян, в напряжении.



Тем более, что начало матча было для россиян более, чем обнадеживающим. Сборная России вышла вперед уже на 8-й минуте. Наш игрок Виталий Немцев заработал 5 очков на захвате. А после того, как регбист сборной России Рамиль Гайсин реализовал штрафной удар и принес своей команде  2 очка, наша команда  вышл вперед  со счетом 7-0.



Но уже на 12-ой минуте легионеры весьма успешно отыгрались. Игрок соперника россиян, Франсуа Эстерзхен  пробежал до зачетной линии и положил в копилку команды 5 очков. Партнёр Франсуа по команде Якобус Мораис реализовал после этого свободный удар, что принесло еще 2 очка легионерам. После того, как счет сравнялся – 7:7, легионеры бросили аут из боковой линии и с ним смогли добежать до чужой зачетной линии и вышли вперёд. Получив право на исполнение штрафного игрок соперника сборной России не смог реализовать возможность увеличить разрыв в счёте.



Вслед за этим на 32-й минуте игрок сборной России  Егор Алексеев положил мяч в зачетную зону, а Рамиль Гайсин реализовал удар со штрафного. После чего россияне на 2 очка оказались впереди соперника – 14:12.С таким счётом команды ушли на перерыв



Второй тайм можно охарактеризовать жесточайшей борьбой мяч со стороны обеих команд на всех участках поля. Эта половина игры началась со штрафного в пользу легионеров, однако очков сопернику россиян он  не принес. На 47-й минуте легионеры попытались добраться до зачетной зоны, но из-за блокировки игрока сборной России попытку не засчитали.



Но это удалось сделать Франсус Эстерхейзену, который оформил дубль и вывел свою команду вперед.  Победную серию продолжил Якобус Мораис – свободным ударом он принес еще 2 очка и счет стал 19:14 в пользу легионеров. Но и на этом самый результативный игрок легионеров «не успокоился» - ударом с центра поля и попаданием в зачетную зону он увеличил отрыв своей команды от сборной России – 22:14.



Уже в самом конце матча россияне совершили попытку переломить ситуацию, что им, в конечном итоге, почти удалось – в итоге россияне получили еще 7 очков. До победы не хватило совсем чуть-чуть.



К слову, прошедший матч может вызвать интерес волгоградцев  к этому виду спорта. Тем более, что команда регбистов входит в спортивный клуб "Ротор".










Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина

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