«А что, можно и руками?»: на «Волгоград Арене» сборная России по регби уступила легионерам – 22:21









Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся матч сборных России и игроков клубов PARI Чемпионата России по регби. Как сообщает ИА «Высота 102», пришедшие в пасмурную и неуютную погоду болельщики вряд ли пожалели о своем решении поддержать сборную своей страны - это была заключительная игра «русских медведей» в 2022 году.















Соперниками сборной России из команды "Барбарианс" стали лучшие игроки из Южной Африки, Грузии, Тонго и других стран. Волгоградцам посчастливилось стать свидетелями битвы настоящих мужчин на поле, которые мужественно сражались за право владения овальным мячом.















Поклонникам футбольного клуба «Ротора», а среди болельщиков регби их оказалось немало, сначала было достаточно непривычно наблюдать за борьбой за мяч, который, по правилам этого вида спорта, можно было захватывать руками, и также бить ногой, что было более понятно болельщикам.















Но вот моменты образования "пирамидок" из игроков, которые порой напоминали акробатические этюды, откуда самый ловкий и быстрый умудрялся улизнуть с мячом, стали настоящей экзотикой для поклонников традиционных видов спорта. Впрочем, для тех, кто впервые болел за регбистов, провели так называемый ликбез - на мониторах стадиона демонстрировались правила игры в регби.



















И, несмотря на то, что сборная России уступила сопернику с минимальным счетом – 22-21, по накалу эмоций игра до последнего держала болельщиков, которые не жалели голоса для поддержки россиян, в напряжении.















Тем более, что начало матча было для россиян более, чем обнадеживающим. Сборная России вышла вперед уже на 8-й минуте. Наш игрок Виталий Немцев заработал 5 очков на захвате. А после того, как регбист сборной России Рамиль Гайсин реализовал штрафной удар и принес своей команде 2 очка, наша команда вышл вперед со счетом 7-0.















Но уже на 12-ой минуте легионеры весьма успешно отыгрались. Игрок соперника россиян, Франсуа Эстерзхен пробежал до зачетной линии и положил в копилку команды 5 очков. Партнёр Франсуа по команде Якобус Мораис реализовал после этого свободный удар, что принесло еще 2 очка легионерам. После того, как счет сравнялся – 7:7, легионеры бросили аут из боковой линии и с ним смогли добежать до чужой зачетной линии и вышли вперёд. Получив право на исполнение штрафного игрок соперника сборной России не смог реализовать возможность увеличить разрыв в счёте.















Вслед за этим на 32-й минуте игрок сборной России Егор Алексеев положил мяч в зачетную зону, а Рамиль Гайсин реализовал удар со штрафного. После чего россияне на 2 очка оказались впереди соперника – 14:12.С таким счётом команды ушли на перерыв















Второй тайм можно охарактеризовать жесточайшей борьбой мяч со стороны обеих команд на всех участках поля. Эта половина игры началась со штрафного в пользу легионеров, однако очков сопернику россиян он не принес. На 47-й минуте легионеры попытались добраться до зачетной зоны, но из-за блокировки игрока сборной России попытку не засчитали.















Но это удалось сделать Франсус Эстерхейзену, который оформил дубль и вывел свою команду вперед. Победную серию продолжил Якобус Мораис – свободным ударом он принес еще 2 очка и счет стал 19:14 в пользу легионеров. Но и на этом самый результативный игрок легионеров «не успокоился» - ударом с центра поля и попаданием в зачетную зону он увеличил отрыв своей команды от сборной России – 22:14.











Уже в самом конце матча россияне совершили попытку переломить ситуацию, что им, в конечном итоге, почти удалось – в итоге россияне получили еще 7 очков. До победы не хватило совсем чуть-чуть.















К слову, прошедший матч может вызвать интерес волгоградцев к этому виду спорта. Тем более, что команда регбистов входит в спортивный клуб "Ротор".











































Иван Тюгаев







Фото Павла Мирошкина







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