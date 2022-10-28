ДжейПи Нил в Волгограде: «Я очень люблю Россию и хотел бы здесь жить»

В Волгограде сегодня, 28 октября, прошла предматчевая пресс-конференция с участием тренеров и игроков сборной России по регби и команды «Барбарианс». Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе нее иностранные гости поделились впечатлениями от России и Волгограда в частности. Так, ДжейПи Нил – главный тренер сборной, которой 29 октября предстоит противостоять россиянам, заявил, что влюблен в Россию и хотел бы остаться здесь жить.
– Легионеры давно обсуждали возможность провести такой матч. В первый день, когда мы приехали в Волгоград, здесь пошел проливной дождь, мы сконцентрировались на социальной составляющей подготовки, тимбилдинге. Получше узнали парней из команды, – начал главный тренер «Стрелы» и сборной «Барбарианс», после чего перешел на лирику. – Почему южноафриканцам нравится Россия? Да, здесь сложный язык, тяжело адаптироваться к погоде и холоду. Зима приходит здесь без предупреждений. Эти два аспекта самые сложные. В то время, что мы в России, наши друзья в ЮАР наслаждаются теплой погодой +30. Не считая языка и погоды, я очень люблю Россию и хотел бы здесь остаться жить, мне нравится работать в вашей стране. Хотелось бы, чтобы ещё больше людей из Южной Африки приезжали работать в Россию.
Фланкер «Енисея-СТМ» и сборной «Барбарианс» Карел Дю Пре охарактеризовал Волгограда как особенный город.
– Знаю, что Волгоград – особенный город для России с огромной историей. Он мне очень понравился. Стадион превосходный, ожидаю, что на таком поле игра будет очень качественной, – подчеркнул он.
Напомним, что матч начнется 29 октября в 14.00 на «Волгоград Арене». Корреспондент и фотограф ИА «Высота 102» будут работать на стадионе. По итогам встречи читайте подробный репортаж на нашем сайте.
До начала игры у волгоградских болельщиков есть возможность купить билеты.
На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.
Читайте также, о чем говорили на пресс-конференции представители российской сборной. Наша команда настроена на серьезное сражения с соперниками.
Добавим: 28 октября главные тренеры сборной России и сборной клубов Russian Barbarians Александр Первухин и ДжейПи Нил назвали составы на тест-матч, который пройдет 29 октября в Волгограде на «Волгоград Арене».
Состав сборной России
- Азамат Битиев
- Шамиль Магомедов
- Магомед Давудов
- Богдан Федотко
- Евгений Елгин
- Виталий Немцев
- Егор Алексеев
- иктор Архип
- Алексей Щербань
- Рамиль Гайсин
- Андрей Карзанов
- Дмитрий Герасимов (к)
- Виктор Кононов
- Владимир Чабан
- Никита Чурашов
- Шамиль Давудов (запас)
- Евгений Мишечкин (запас)
- Владимир Подрезов (запас)
- Герман Силенко (запас)
- Антон Сычев (запас)
- Ислам Абдулкадиров (запас)
- Степан Хохлов (запас)
- Тимур Маслов (запас)
- Александр Будыченко (запас)
- Владислав Созонов (запас)
- Вадим Жарков (запас)
Состав сборной клубов Russia Barbarians
- Михаил Ратиашвили
- Франсуа Эстерхейзен
- Николаас Остхузен
- Стефанус Малан
- Вячеслав Красильник
- Нил Джордаан
- Джонатан Ренсбург
- Карел дю Пре (к)
- Джастин Ламберт
- Кобус Мараис
- Кортин Виннаар
- Эдмунд Людик
- Лоуренс Преториус
- Дин Гордон
- Йохан Тромп
- Алексей Бурдин (запас)
- Арноут Малербе (запас)
- Сионе Фукофка (запас)
- Рикерт Корфф (запас)
- Хайнрих Кронье (запас)
- Кирилл Кузнецов (запас)
- Эрл Доури (запас)
- Джошуа Вермюлен (запас)
- Максим Шевцов (запас)
- Франко Шутте (запас)
- Джейсон Таумалоло (запас)