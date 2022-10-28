Спорт

ДжейПи Нил в Волгограде: «Я очень люблю Россию и хотел бы здесь жить»

Спорт 28.10.2022 20:43
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28.10.2022 20:43


В Волгограде сегодня, 28 октября, прошла предматчевая пресс-конференция с участием тренеров и игроков сборной России по регби и команды «Барбарианс». Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе нее иностранные гости поделились впечатлениями от России и Волгограда в частности. Так, ДжейПи Нил – главный тренер сборной, которой 29 октября предстоит противостоять россиянам, заявил, что влюблен в Россию и хотел бы остаться здесь жить. 

Легионеры давно обсуждали возможность провести такой матч. В первый день, когда мы приехали в Волгоград, здесь пошел проливной дождь, мы сконцентрировались на социальной составляющей подготовки, тимбилдинге. Получше узнали парней из команды, – начал главный тренер «Стрелы» и сборной «Барбарианс», после чего перешел на лирику. – Почему южноафриканцам нравится Россия? Да, здесь сложный язык, тяжело адаптироваться к погоде и холоду. Зима приходит здесь без предупреждений. Эти два аспекта самые сложные. В то время, что мы в России, наши друзья в ЮАР наслаждаются теплой погодой +30. Не считая языка и погоды, я очень люблю Россию и хотел бы здесь остаться жить, мне нравится работать в вашей стране. Хотелось бы, чтобы ещё больше людей из Южной Африки приезжали работать в Россию.  

Фланкер «Енисея-СТМ» и сборной «Барбарианс» Карел Дю Пре охарактеризовал Волгограда как особенный город. 

Знаю, что Волгоград – особенный город для России с огромной историей. Он мне очень понравился. Стадион превосходный, ожидаю, что на таком поле игра будет очень качественной, – подчеркнул он.

Напомним, что матч начнется 29 октября в 14.00 на «Волгоград Арене». Корреспондент и фотограф ИА «Высота 102» будут работать на стадионе. По итогам встречи читайте подробный репортаж на нашем сайте. 

До начала игры у волгоградских болельщиков есть возможность купить билеты. 

На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.

Читайте также, о чем говорили на пресс-конференции представители российской сборной. Наша команда настроена на серьезное сражения с соперниками. 


Добавим: 28 октября главные тренеры сборной России и сборной клубов Russian Barbarians Александр Первухин и ДжейПи Нил назвали составы на тест-матч, который пройдет 29 октября в Волгограде на «Волгоград Арене». 

Состав сборной России

  1. Азамат Битиев
  2. Шамиль Магомедов
  3. Магомед Давудов
  4. Богдан Федотко
  5. Евгений Елгин
  6. Виталий Немцев
  7. Егор Алексеев
  8. иктор Архип
  9. Алексей Щербань
  10. Рамиль Гайсин
  11. Андрей Карзанов
  12. Дмитрий Герасимов (к)
  13. Виктор Кононов
  14. Владимир Чабан
  15. Никита Чурашов
  16. Шамиль Давудов (запас)
  17. Евгений Мишечкин (запас)
  18. Владимир Подрезов (запас) 
  19. Герман Силенко (запас)  
  20. Антон Сычев (запас) 
  21. Ислам Абдулкадиров (запас) 
  22. Степан Хохлов (запас) 
  23. Тимур Маслов (запас) 
  24. Александр Будыченко (запас) 
  25. Владислав Созонов (запас) 
  26. Вадим Жарков (запас) 

Состав сборной клубов Russia Barbarians

  1.  Михаил Ратиашвили
  2. Франсуа Эстерхейзен
  3. Николаас Остхузен
  4. Стефанус Малан
  5. Вячеслав Красильник
  6. Нил Джордаан
  7. Джонатан Ренсбург
  8. Карел дю Пре (к)
  9. Джастин Ламберт
  10. Кобус Мараис
  11. Кортин Виннаар
  12. Эдмунд Людик
  13. Лоуренс Преториус
  14. Дин Гордон
  15. Йохан Тромп
  16. Алексей Бурдин (запас) 
  17. Арноут Малербе (запас) 
  18. Сионе Фукофка (запас) 
  19. Рикерт Корфф (запас) 
  20. Хайнрих Кронье (запас) 
  21. Кирилл Кузнецов (запас) 
  22. Эрл Доури (запас) 
  23. Джошуа Вермюлен (запас) 
  24. Максим Шевцов (запас) 
  25. Франко Шутте (запас) 
  26. Джейсон Таумалоло (запас) 

 

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