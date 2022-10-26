Общество

Под Волгоградом мобилизованные снайперы стреляют из СВД

Общество 26.10.2022 11:51
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26.10.2022 11:51


В одном из учебных центров Минобороны России,  расположенном в Волгоградской области, мобилизованные снайперы оттачивают навыки стрельбы из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащие отрабатывают огневое поражение мишеней с различных дистанций. 

— Особое внимание при выполнении огневых задач уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, — пояснили информагентству в пресс-службе ЮВО. — Помимо этого, снайперы получают опыт скрытного перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, учатся выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь.


Уточняется, что также отрабатываются действия снайперских пар по скрытному перемещению. Для этого в учебном центре оборудованы специальные площадки. В ходе обучения мобилизованные военнослужащие определяют наиболее выгодные места для стрельбы, а также оборудуют ложные позиции.

— Стрелковая подготовка снайпера является прямым продолжением базовой подготовки стрелка, — отмечают в пресс-службе Южного военного округа. — Основной упор делается на обучение военнослужащих приемам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях.


Фото: Южный военный округ

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